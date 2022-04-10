Біля Бучі знайшли ще одне масове поховання мирних жертв

Між селами Мила і Мрія Київської області знайшли місце масового розстрілу людей – там було вбито пасажирів і водіїв близько 10 автомобілів. У Бузовій, що поблизу Бучі, виявили ще одну братську могилу з цивільними.

Про це заявив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич в ефірі телеканалів, пише УНІАН.

"У громаді 14 сіл, частина з них була під окупацією. Зараз ми повертаємося до життя, але мали під час окупації свої гарячі місця, загинуло багато цивільних осіб. Це траса Київ–Житомир, особливо між селом Мила і селом Мрія, де було розстріляно біля десятка автомобілів з людьми. Також біля заправки в Бузовій ми сьогодні знайшли в ямі ще двохсотих, цивільних. Були факти розстрілу, коли прямим попаданням у квартиру загинула людина", – розповів він 9 квітня.

Є й ті, хто став свідком воєнних злочинів росіян і вижив.

"Наш житель Дмитрівки їхав, БМП розстріляла його автівку, причому стріляли і чекали, щоб машина загорілася… Він зумів виповзти з неї, добратися до амбулаторії… Вийняли кулю, і він після того через три дні приїхав на роботу, працював на екскаваторі, відновлював водопостачання в селі", – сказав Дідич.

Нагадаємо, в Бучі в одній братській могилі знайшли тіла вбитих росіянами 280 мирних мешканців. Після відступу окупантів загиблих виявляли і просто на вулицях, зокрема й дітей. Станом на 8 квітня було відомо про 320 убитих ворогом цивільних.