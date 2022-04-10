Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
У Чорноморську під Одесою пролунав вибух
У Чорноморську під Одесою пролунав вибух
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Бучі знайшли ще одне масове поховання мирних жертв

Між селами Мила і Мрія виявили місце розстрілу близько 10 авто цивільних. 

Біля Бучі знайшли ще одне масове поховання мирних жертв
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Між селами Мила і Мрія Київської області знайшли місце масового розстрілу людей – там було вбито пасажирів і водіїв близько 10 автомобілів. У Бузовій, що поблизу Бучі, виявили ще одну братську могилу з цивільними.

Про це заявив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич в ефірі телеканалів, пише УНІАН

"У громаді 14 сіл, частина з них була під окупацією. Зараз ми повертаємося до життя, але мали під час окупації свої гарячі місця, загинуло багато цивільних осіб. Це траса Київ–Житомир, особливо між селом Мила і селом Мрія, де було розстріляно біля десятка автомобілів з людьми. Також біля заправки в Бузовій ми сьогодні знайшли в ямі ще двохсотих, цивільних. Були факти розстрілу, коли прямим попаданням у квартиру загинула людина", – розповів він 9 квітня.

Є й ті, хто став свідком воєнних злочинів росіян і вижив. 

"Наш житель Дмитрівки їхав, БМП розстріляла його автівку, причому стріляли і чекали, щоб машина загорілася… Він зумів виповзти з неї, добратися до амбулаторії… Вийняли кулю, і він після того через три дні приїхав на роботу, працював на екскаваторі, відновлював водопостачання в селі", – сказав Дідич.

Нагадаємо, в Бучі в одній братській могилі знайшли тіла вбитих росіянами 280 мирних мешканців. Після відступу окупантів загиблих виявляли і просто на вулицях, зокрема й дітей. Станом на 8 квітня було відомо про 320 убитих ворогом цивільних. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також