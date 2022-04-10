Через російські обстріли Чернігова загинули понад 700 людей

У Чернігові внаслідок бомбардувань та тривалого обстрілу з боку російських військ загинули понад 700 людей. Про це в інтерв'ю DW повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"Остаточна статистика буде пізніше, з урахуванням того, що юридично смерті деяких людей ми не зможемо довести ніколи. Але загальна цифра загиблих у Чернігові перевищує 700 людей", - зазначив він.

Атрощенко повідомив, що безвісти зниклими вважаються 40 людей.

"Ми точну кількість жертв, мабуть, не встановимо ніколи, тому що є велика кількість зниклих безвісти, і ми підозрюємо, що ці люди живцем згоріли у місцях застосування тяжких авіабомб", - сказав мер.

Він додав, що витягти всіх людей з-під завалів досі не вдалося.