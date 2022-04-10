МВС відкрило понад 4200 справ через порушення Росією законів і звичаїв війни, – Монастирський

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці відкрили понад 4200 проваджень щодо порушення законів і звичаїв війни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна.

Він також додав, що зараз йде розбір завалів і обстеження будинків у містах і селищах Київської області.

«З-під руїн витягують тіла загиблих. Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни, і це буде тільки перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати і першу кількість загиблих в цих населених пунктах», – сказав міністр.

За словами Дениса Монастирського, паралельно обстежують територію 17 груп піротехніків ДСНС України. За минулу добу вони виявили понад 6500 вибухонебезпечних предметів. Вони працюють над розмінуванням разом з іноземними фахівцями та Збройними силами України.

«Ми запустили нову ініціативу: залучаємо волонтерів-рятувальників, які допомагають у цих містах розбирати завали. За останні 24 години ми отримали понад 5000 запитів від бажаючих долучитися», – зазначив він.

Монастирський також повідомив, що окупанти залишали вибухівку там, де вони ночували: «Вони розставляли розтяжки на входах в будинки або території. Якщо під час грабежу знаходили фотографії поліцейських, рятувальників або військовослужбовців, обов'язково минули житло. Вибухівки знаходили під касками, прикріпленими до дверей, в пральній машині, а також в автомобілях».