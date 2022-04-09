Великобританія візьме шефство у відновленні Києва і області після війни, – звернення президента Зеленського

Президент України підкреслив, що російська агресія не мала на меті обмежуватись лише однією Україною, лише руйнацією нашої свободи і життя. Увесь європейський проєкт – ось мішень Російської Федерації.

Великобританія візьме шефство у післявоєнному відновленні Києва та Київської області. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 9 квітня.

Він зазначив, що готовність Британії допомагати відбудовувати поруйновану росіянами Київщину сьогодні під час візиту до української столиці висловив премʼєр-міністр Борис Джонсон.

Премʼєр також надав Зеленському конкретні відповіді на питання щодо постачання озброєння.

Президент зауважив, що протягом всіх 45 днів повномасштабного вторгнення Росії він у перемовинах із закордонними партнерами піднімає три теми: конкретної допомоги обороні, конкретної допомоги людям, конкретних гарантій безпеки Україні.

"Серед пріорітетних завдань для нашої дипломатії – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків РФ. Передусім це стосується нафтового бізнесу", – підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що завдання антивоєнної коаліції – швидше завершити війну, яку розпочала Росія, звільнити нашу землю від загарбників та гарантувати безпеку Україні, а отже – безпеку демократії і свободі народів на Сході Європи.

"Це власне стратегія захисту для кожної цивілізованої держави – тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку, повернути силу міжнародному праву і зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всім. Бо російська агресія не мала на меті обмежуватись лише однією Україною, лише руйнацією нашої свободи і життя. Увесь європейський проєкт – ось мішень Російської Федерації", – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що отримав від канцлера Австрії запевнення, що примусити Росію для миру для них так само важливо, як і для інших відповідальних держав. Австрія обіцяє разом із партнерами продовжувати санкції проти РФ, поки та не забере всі свої сили з української суверенної території.

Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і премʼєр-міністру Канади Джастіну Трюдо за 10 млрд доларів допомоги для українських вимушених переселенців.

Нагадаємо, Україна закликає своїх закордонних партнерів брати участь у відновлення регіонів, які постраждали від нападу Росії. Австраліїї запропоновано взяти шефство над Херсонщиною.

Київська область уже стала однією з найбільш понищених російськими окупантами. Деякі населені пункти, зокрема Бородянку, Макарів, Бучу, Гостомель, Ірпінь ворог буквально намагався зрівняти зі змелею.