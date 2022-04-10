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Над станцією "Академік Вернадський" вперше з британських часів запустили радіозонди

Це дозволяє моніторити вертикальний профіль атмосфери.

Над станцією "Академік Вернадський" вперше з британських часів запустили радіозонди
Фото: Юрій Шепета (facebook.com/AntarcticCenter)

Над українською антарктичною науковою станцією "Академік Вернадський" запустили радіозонди.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Вперше в історії українських антарктичних експедицій наші метеорологи почали постійні дослідження атмосфери за допомогою радіозондів. До цього радіозондування на станції проводили ще в британський період, тобто понад чверть століття тому", - йдеться в повідомленні.

Радіозонд – це спеціальний датчик, що кріпиться до кульки, наповненої гелієм. Кулька піднімає датчик на висоту близько 20 км, і весь цей час він вимірює низку параметрів, зокрема температуру та вологість повітря, швидкість і напрямок вітру. Дані в режимі онлайн передаються на землю через антени та радіоприймач.

Це дозволяє моніторити вертикальний профіль атмосфери, тобто як змінюються ті чи інші параметри з висотою.

"Для розуміння: зараз на нашій станцій відбувається приповерхневий моніторинг – дані фіксуються на висоті до 2 метрів. Радіозондування на відстань до 20 км дає змогу виміряти дані з усієї тропосфери, а саме в цьому шарі проходять основні метеопроцеси, “живе” майже вся водяна пара і, відповідно, більшість хмар, розвиваються циклони та антициклони, формується погода", - пояснили полярники.

Зазначається, що дані радіозондів дадуть змогу краще зрозуміти, як формується погода в районі Антарктичного півострова зокрема та в Антарктиді загалом, а також - відслідковувати, як вона змінюється під впливом зміни клімату.

Метеорологи вже зробили перші два успішні запуски радіозондів у визначений світовими стандартами час – 12 та 24 UTC (на станції це 9 вечора та 9 ранку).

Річний запас гелію для кульок на станцію доправив український науково-дослідний криголам "Ноосфера".

Загалом на континенті лише близько 10 станцій проводять постійний моніторинг атмосфери за допомогою радіозондів. Більше станцій роблять нестабільні запуски, але вони дають інформацію лише про короткий проміжок часу, з одного циклону. Стабільні ж запуски дають можливість відслідковувати, як змінюється атмосфера в часі.

Фото: Юрій Шепета (facebook.com/AntarcticCenter)

На "Вернадському" планують проводити збільшену кількість запусків радіозондів в межах міжнародної ініціативи "Рік полярного прогнозування". Цей проєкт, зокрема, дозволить порівнювати між собою дані з різних станцій. У подальшому на станціїзбираються перейти до регулярного моніторингу атмосфери за допомогою радіозондування. Також навесні, коли в районі станції з'являється "озонова діра", радіозонди використовуватимуть для її дослідження.

Нагадаємо, в лютому українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд - температура піднялася до + 12,7 С.

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