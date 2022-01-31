Україна відправить на станцію "Академік Вернадський" більшу кількість науковців

У березні туди поїдуть 9 вчених, а також лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін.

В Національному антарктичному науковому центрі затвердили новий склад зимувального загону 27 Української антарктичної експедиції – тепер тут збільшили кількість науковців.

Це дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, переконані в Центрі.

"За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін”, – цитує директора НАНЦ Євгена Дикого пресслужба Центру. – За останні роки було значно посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу".

Влітку 2021 року в НАНЦ оголосили конкурс із відбору учасників. У ньому взяли участь 137 осіб. В результаті комісія відібрала 24 кандидати для основного і запасного складу.

Найстаршому учаснику загону - 50 років, наймолодшому - 21.

Очолить 27-му експедицію геофізик Юрій Отруба.

Повний склад 27-ї Української антарктичної експедиції:

Геофізики Юрій Отруба, Андрiй Сопiн, Олександр Богомаз;

Метеорологи Сергiй Разумний, Анжеліка Ганчук, Оксана Іваніга;

Біологи Сергiй Глотов, Марта Дзиндра, Сергiй Гоголь;

Лікар Василь Матковський;

Кухар Олег Курус;

Дизеліст Юрій Лишенко;

Системний механік Максим Білоус;

Системний адміністратор Володимир Хомко.

"Академік Вернадський" – єдина українська антарктична станція. Складається вона з 12 споруд. Тут проводять комплексний моніторинг параметрів навколишнього середовища: електромагнітні коливання дуже низьких частот, геомагнітне поле, а від 1947 року фахівці ведуть неперервні метеоспостереження.