Перші напрацювання щодо розслідування стрілянини в Дніпрі будуть до кінця тижня, - Єнін

Євгеній Єнін наголосив, що комісія встановить всі обставини та нюанси справи, а він особисто повідомлятиме про хід розслідування.

Перші напрацювання щодо розслідування обставин стрілянини на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі будуть до кінця поточного тижня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Про це повідомляє преслужба МВС України.

"До кінця тижня будуть перші напрацювання. Наша мета - крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем НГУ вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій в майбутньому. Ми націлені на максимально ефективний результат", - сказав Єнін.

За словами Євгенія Єніна, до складу комісії увійшли представники різних департаментів, секторів та напрямків. Перед кожним із них стоять чіткі задачі, зокрема перевірка реагування на скарги до керівників військової частини, перевірка дотримання порядку зберігання, обігу та видачі зброї; з’ясування фактів звернень військовослужбовців цієї частини до медичних закладів та встановлення причин цих звернень, а також виявлення можливих позастатутних відносин.

Крім того, буде проведено анонімне анкетування військовослужбовців, що може допомогти встановити порушення статутних відносин та з’ясувати реальний морально-психологічний клімат в колективі. Будуть також перевірені підходи до професійного відбору військовослужбовців, їхньої професійної підготовки, а також контролю за цими процесами з боку керівництва НГУ.

Євгеній Єнін наголосив, що комісія встановить всі обставини та нюанси справи, а він особисто повідомлятиме про хід розслідування.

Нагадаємо, солдатові-строковику Національної гвардії 20-річному Артемію Рябчуку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410). У ніч на 27 січня він з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Поранено ще пʼятьох людей.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.

Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Після трагедії на "Південмаші" командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

Учора ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артемій Рябчук.

Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави. Комісія має встановити, чи є він осудним. Також проводиться перевірка даних, що Рябчука цькували у військовій частині.