Плачков подав до суду, щоб відновитися на посаді голови ДІЯРУ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Григорія Плачкова.

Як повідомляє пресслужба ОАСК, колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання вимагає визнати розпорядження Кабміну про своє звільнення протиправним і скасувати його.

"Він також просить визнати протиправними дії Міністра енергетики України Германа Галущенка, які полягають у проведенні оцінювання та внесення відповідних пропозицій щодо оцінювання службової діяльності державного службовця, а саме Голови Держатомрегулювання – Головного інспектора з питань ядерної та радіаційної безпеки України Григорія Плачкова на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також визнати протиправним та скасування розпорядження Уряду в частині затвердження висновку щодо даного оцінювання", – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Підготовче засідання суду заплановане на 24 лютого.

Як відомо, Григорій Плачков очолив ДІЯРУ в жовтні 2017 року за результатами конкурсного відбору. Його батько Іван Плачков – колишній міністр палива та енергетики.

Розпорядження про звільнення Григорія Плачкова з'явилося на сайті Кабміну 15 грудня 2021 року.