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Плачков подав до суду, щоб відновитися на посаді голови ДІЯРУ

Колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання України вважає рішення Кабміну про своє звільнення протиправним.

Плачков подав до суду, щоб відновитися на посаді голови ДІЯРУ
Григорий Плачков
Фото: facebook/Hryhoryi Plachkov

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Григорія Плачкова

Як повідомляє пресслужба ОАСК, колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання вимагає визнати розпорядження Кабміну про своє звільнення протиправним і скасувати його. 

"Він також просить визнати протиправними дії Міністра енергетики України Германа Галущенка, які полягають у проведенні оцінювання та внесення відповідних пропозицій щодо оцінювання службової діяльності державного службовця, а саме Голови Держатомрегулювання – Головного інспектора з питань ядерної та радіаційної безпеки України Григорія Плачкова на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також визнати протиправним та скасування розпорядження Уряду в частині затвердження висновку щодо даного оцінювання", – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Підготовче засідання суду заплановане на 24 лютого.

Як відомо, Григорій Плачков очолив ДІЯРУ в жовтні 2017 року за результатами конкурсного відбору. Його батько Іван Плачков – колишній міністр палива та енергетики. 

Розпорядження про звільнення Григорія Плачкова з'явилося на сайті Кабміну 15 грудня 2021 року.

Віра Перун, Автор новин
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