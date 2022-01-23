Рішення окружного адмінсуду Києва суттєво знижує ефективність держпрограми інтернет-субвенцій, – представник Мінцифри

Рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке оскаржує скасування ввізних мит на кабельну продукцію – це намагання зриву президентських програм інтернет-субвенцій та загроза будівництву об’єктів критичної інфраструктури.

Таку позицію озвучив представник Мінцифри Юрій Мацик у ході пресконференції ІНАУ щодо відновлення дії ввізних мит для кабельної продукції.

"Міністерство цифрової трансформації України формує та реалізує державну політику в сфері розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій. А кабельна продукція, її доступність, якість та ціна прямо впливають на результативність державних програм. У нас є визначена ціль - до 24 року забезпечити 95% сільського населення доступом до швидкісного інтернету. У 2021 році у 2,7 тис сіл вперше під’єднано 6,1 тис соціальних закладів (школи, лікарні, заклади культури тощо) до швидкісного Інтернету і біля 1 млн громадян отримали можливість провести його у свої домівки. У поточному 2022 році зазначена програма буде продовжена", - зазначили у міністерстві.

Держава створила сприятливі умови для виробників ініціювавши зростання попиту на оптичний кабель орієнтовно на 20 - 30 млн км. Відповідно, зростає кількість замовлень, які потрібно забезпечувати.

Проте національні виробники кабельної продукції, замість того щоб нарощувати об’єми виробництва кабельної продукції, необхідної для розвитку мереж Інтернет, ініціюють питання про штучне підвищення ціни на усю їх продукцію, що суттєво ускладнює, а подекуди і зриває окремі проєкти, – зазначив він.

На думку Ю.Мацика, подібний нецивілізований лобізм несе в собі серйозні ризики для реалізації державних програм, що у свою чергу шкодить національним інтересам.

«Ризики застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту призведуть до зниження ефективності державної програми інтернет субвенція: завищення цін на матеріали, відмова від участі в тендерах, провал триваючих тендерів, відмова від виконання умов договорів про будівництво мереж від провайдерів, на яких вплине зазначене зростання», – додав він.

При цьому представник Мінцифри переконаний, що вихід із ситуації є – і це здоровий глузд та діалог. «Ми знайшли аргументи для скасування рішення міжвідомчої комісії. Впевнений, що знайдемо вихід і з цієї ситуації. Тут все очевидно. Пріоритетами є національні інтереси України. А це – якісні послуги, побудова об’єктів критичної інфраструктури, нові можливості для всіх громадян України», – сказав він.