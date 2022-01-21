Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про "економічний паспорт"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в четвер, 20 січня, підтримав законопроєкт про "економічний паспорт". Він передбачає створення накопичувальних рахунків для дітей, що будуть поповнюватися від коштів, отриманих за користування українськими надрами.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

З цією метою пропонується створити неприбуткову установу Фонд майбутніх поколінь, в якій автоматично за свідоцтвом про народження відкривати рахунки усім дітям народженим з 1 січня 2019 року. Передбачається, що держава щороку має перераховувати кошти на ці рахунки у розмірі двох мінімальних зарплат.

Гроші можна буде отримати після досягнення 18-річного віку та використати на придбання житла, оплату навчання в українських вишах, оплату лікування у разі тяжкої хвороби або на поповнення особистого пенсійного рахунку.

Комітет рекомендує ухвалити законопроєкт в першому читанні.

Нагадаємо, що 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

Перші виплати за економічним паспортом очікуються у 2036 році. Планується, що вони становитимуть близько $10 тис.