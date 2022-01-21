Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
ГоловнаЕкономікаДержава

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про "економічний паспорт"

В Україні має з'явитися Фонд майбутніх поколінь.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про "економічний паспорт"
Фото: segodnya.ua

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні в четвер, 20 січня, підтримав законопроєкт про "економічний паспорт". Він передбачає створення накопичувальних рахунків для дітей, що будуть поповнюватися від коштів, отриманих за користування українськими надрами.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

З цією метою пропонується створити неприбуткову установу Фонд майбутніх поколінь, в якій автоматично за свідоцтвом про народження відкривати рахунки усім дітям народженим з 1 січня 2019 року. Передбачається, що держава щороку має перераховувати кошти на ці рахунки у розмірі двох мінімальних зарплат.

Гроші можна буде отримати після досягнення 18-річного віку та використати на придбання житла, оплату навчання в українських вишах, оплату лікування у разі тяжкої хвороби або на поповнення особистого пенсійного рахунку.

Комітет рекомендує ухвалити законопроєкт в першому читанні.

Нагадаємо, що 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

Перші виплати за економічним паспортом очікуються у 2036 році. Планується, що вони становитимуть близько $10 тис.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також