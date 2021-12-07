Перші виплати за економічним паспортом очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні $10 тис. – ОП

Гроші передбачені для українців, які народилися з 1 січня 2019 року.

Кошти за економічним паспортом зможуть отримувати українці, які народилися з 1 січня 2019 року. Перші виплати очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні 10 тис. доларів США.

Про це в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Він нагадав, що кошти виділятимуться з Фонду майбутніх поколінь, який буде наповнюватися з ренти за видобуток надр.

"До рентної плати, починаючи з 35%, щорічно додаватиметься 5%. Ось, через рік це вже буде 40%, потім 45% і так далі. І так до 70% усієї плати за використання надр надходитиме до цього Фонду майбутніх поколінь, що називається економічним паспортом українця", – пояснив Устенко.

При цьому для наповнення фонду використовуватимуться ренти із видобутку трьох видів надр. Перше джерело – корисні копалини, друге – рента за видобуток газу, третє – нафти.

Накопичення у Фонді будуть йти на кожну окрему дитину, яка народилася в Україні, починаючи з 1 січня 2019 року. Кошти почнуть формуватися з наступного року, щойно буде створено фонд.

"Спочатку це буде дві мінімальні заробітні плати на кожного народженого українця. Це вже протягом наступного року. Тобто понад 7 тис. грн. І ось з народження до 18 років кошти будуть накопичуватися", – уточнив Устенко.

При цьому фонд не просто накопичувальний. Його кошти інвестуватимуться, щоб збільшувати активи через інвестиційний дохід.

"Позиція президента була більш ніж жорстка щодо того, що гроші, які є в цьому фонді, повинні перекривати інфляцію і давати додатковий приріст. Додаткову "дельту" можна буде отримати з вкладень у цінні папери держави Україна, тобто суверенні цінні папери, які мають найменший рівень ризику, або нульовий ризик у наших умовах у прив'язці до нашої економіки", – розповів економіст.

"Якщо проаналізувати грошові потоки, то легко можна підрахувати, що через 18 років ми говоримо з вами про суму як мінімум 10 тис. доларів. Там є різні розрахунки залежно від того, який ти ставиш дисконтний коефіцієнт... Крім того, суми можуть бути різні. Оскільки вони залежать від ренти за корисні копалини. А щороку різні рентні платежі. І вони розподілятимуться між тими дітьми, які народилися того року, коли нараховано цей рентний платіж", – уточнив Устенко.

При цьому нарахування та звітність за особистими рахунками дітей будуть прозорими та доступними для аналізу їхнім батькам.

Окрім того, є обмеження щодо використання цих коштів. При досягненні 18-річного віку гроші економічного паспорта можна використовувати на освіту, житло, відрахування на пенсію та лікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня заявив, що збирається запропонувати Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт. Ідея президента полягає в тому, що діти матимуть право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.

6 грудня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.