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Щодо змін до Регламенту Верховної Ради є близько 50 законопроєктів, – Корнієнко

Першу низку пропозицій мають представити до 20 січня 2022. 

Щодо змін до Регламенту Верховної Ради є близько 50 законопроєктів, – Корнієнко
Олександр Корнієнко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Нині є близько 50 законопроєктів стосовно змін до Регламенту парламенту. Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко на брифінгу після 1-го засідання робочої групи щодо внесення змін до законів України у сфері парламентського права.

"Але ми розуміємо, що якщо ми заходимо в серйозне реформування Регламенту, ми маємо все це привести в один системний документ", – зазначив він.

Робоча група збиратиметься кожні два тижні, решту часу працюватимуть дистанційно. Першу низку пропозицій мають представити до 20 січня.

"Домовилися працювати в режимі човникової дипломатії – всі представники депутатських фракцій, делеговані в робочу групу щодо змін у Регламент, будуть повертатися у фракції і там обговорювати ініціативи. Частини фракцій – ОПЗЖ і Батьківщина – прийшли уже з готовими пропозиціями", – зазначив Корнієнко.

Під час обговорення депутати обговорювали, коли саме має запрацювати оновлений Регламент – у новому скликанні чи в поточному. За словами Корнієнка, опозиція наполягає, що нововведення повинні початися з X скликання, але деякі зміни можна впровадити вже в цьому. 

"Є і дискусія на тему того, наскільки глибоко реформувати регламент. Поки що відповідь спільна знайдена, що переписувати повністю не дуже доцільно, але модернізація достатньо глибока потребується, багато процедур є застарілими і закладеними за старими принципами державної влади", – заявив Корнієнко.

Ідею ухвалити етичний кодекс депутата поки серйозно не розглядають, але певні зміни щодо дисциплінарної відповідальності можливі в уже існуючих законах. 

Нагадаємо, 24 листопада спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи щодо змін Регламенту – ключового закону про порядок роботи парламенту. До групи увійшли представники усіх фракцій та груп, а також Апарату ВР. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Переписати Регламент. Плани «Слуги народу» та реакція опозиції". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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