Зеленський продовжив до 10 років санкції за російські вибори в окупованому Криму

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 листопада, згідно з яким запроваджені раніше санкції проти осіб, причетних до організації голосування на виборах до Державної думи РФ на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Відповідний указ №623/2021 від 7 грудня та текст рішення РНБО із додаткамиопубліковано на сайті Офісу президента.

Зазначається, що санкції продовжуються з трирічного терміну до десятирічного.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ почалися 17 вересня і тривали три дні. Росія дозволиа обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздавала свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявила, що жителі окупованих територій зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотувався колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, оскільки декілька округів розташовані на території окупованого Криму та міста Севастополя, а до голосування також допущені українські громадяни з окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.