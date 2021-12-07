Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ

База офшорних витоків тепер містить інформацію про 800 тисяч компаній.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) виклав у відкритий доступ "Архів Пандори" (Pandora Papers) - інформацію про понад 15 тисяч офшорних компаній, фондів, трастів та інших організацій.

Опубліковані відомості були отримані завдяки витоку інформації з панамської юридичної компанії Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) та фірми Fidelity Corporate Services з Британських Віргінських островів.

Вони доступні для перегляду в базі даних ICIJ під назвою Offshore Leaks, де тепер міститься важлива інформація про понад 800 тисяч компаній із різних юрисдикцій зі статусом офшорних зон.

"ICIJ публікує цю інформацію в суспільних інтересах. Хоча присутність імені особи чи назви компанії в цій базі даних не означає, що вони займалися незаконною чи неналежною діяльністю, ICIJ вважає, що відкриття безкоштовного доступу до цієї інформації допомагає пролити світло на шкоду, яку завдає офшорна економіка", - йдеться на сайті консорціуму.

Нові дані, додані до бази офшорних витоків Offshore Leaks, становлять лише частину інформації, яка є у журналістів. Інформація від решти 12 офшорних надавачів послуг, які потрапили в "Архів Пандори", будуть публікувати пізніше протягом 2022 року.

База даних містить велику кількість структурованої інформації про власників компаній, довірених осіб та посередників у офшорних юрисдикціях, але не розкриває приватні повідомлення, інформацію про банківські рахунки та особисті особисті документи.

Нагадаємо, результати дослідження Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), який входить до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах як, Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.