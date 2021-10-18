Зеленський прокоментував журналістське розслідування про офшори: "Відмиванням не займалися"

Президент Володимир Зеленський прокоментував журналістське розслідування щодо офшорів пов'язаних з "Кварталом 95" компаній. В інтерв'ю ICTV він заявив, що відмиванням грошей ні він, ні інші члени студії "Квартал" не займалися.

"За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний з телебаченням, зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном. Абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижнево, і для таких речей було – називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95". Відкривались компанії за кордоном, окрім тих багатьох компаній, які були на території України, – заявив він.

Зеленський сказав, що жодної новії деталі в розслідування не побачив, а сюжет у ньому "не дуже".

"По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає. Тому і навіть якщо ви побачите дебати, мені здається, там він це кричав зі сцени... Радий, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов", – висловився президент.

Він додав, що відмиванням в 2012 році грошей, "і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю".

Нагадаємо, що серед понад 10 млн документів міжнародного проєкту Pandora Papers знайшли дані про 10 компаній, пов'язаних з компаніями Володимира Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95". За даними розслідувачів, у 2012 році, коли проєкт "Квартал 95" перейшов на телеканал "1+1", було створено низку офшорних компаній, на які йшли оплати за телепродукти.