Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
У Чернівцях обстріляли автомобіль
У Чернівцях обстріляли автомобіль
ГоловнаПолітика

Зеленський прокоментував журналістське розслідування про офшори: "Відмиванням не займалися"

За словами президента, він не дізнався з цього розслідування нічого нового. 

Зеленський прокоментував журналістське розслідування про офшори: "Відмиванням не займалися"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував журналістське розслідування щодо офшорів пов'язаних з "Кварталом 95" компаній. В інтерв'ю ICTV він заявив, що відмиванням грошей ні він, ні інші члени студії "Квартал" не займалися. 

"За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний з телебаченням, зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном. Абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижнево, і для таких речей було – називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95". Відкривались компанії за кордоном, окрім тих багатьох компаній, які були на території України, – заявив він.

Зеленський сказав, що жодної новії деталі в розслідування не побачив, а сюжет у ньому "не дуже". 

"По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає. Тому і навіть якщо ви побачите дебати, мені здається, там він це кричав зі сцени... Радий, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов", – висловився президент. 

Він додав, що відмиванням в 2012 році грошей, "і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю".

Нагадаємо, що серед понад 10 млн документів міжнародного проєкту Pandora Papers знайшли дані про 10 компаній, пов'язаних з компаніями Володимира Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95". За даними розслідувачів, у 2012 році, коли проєкт "Квартал 95" перейшов на телеканал "1+1", було створено низку офшорних компаній, на які йшли оплати за телепродукти. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також