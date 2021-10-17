Зеленський запевнив, що в Україні "досить газу для споживачів за дуже нормальними цінами"

"Якби уряд не втрутився в ситуацію, ціна на газ досягла б 50 грн за куб"..

Станом на сьогодні в Україні достатні запаси газу для споживачів.

Про це він президент Володимир Зеленський заявив у коментарі телеканалу ICTV.

"Хочу всіх заспокоїти. На сьогодні досить газу для суспільства, досить газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - сказав глава держави.

За його словами, якби уряд не втрутився в ситуацію, ціна на газ досягла б 50 грн за куб.

"Зрозумійте, зараз ми всі бачимо, що ціна вже 2 тис. доларів. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей, як мінімум, 50 гривень, а так для людей від НАК "Нафтогаз" - близько 8 гривень", - пояснив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що опалювальний сезон - відповідальність і центральної влади, і місцевої влади. Тому підписано меморандум, за яким "Нафтогаз" і центральна влада гарантують стабільну ціну і стабільний обсяг газу.

"Далі є технічні питання, юридичні питання та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я упевнений, буде врегульовано, в будь-якому випадку це буде нормальна ціна", - заявив президент.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписали меморандум для врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання та постачання гарячої води. Документ передбачає комплекс заходів для подолання кризи у сфері теплопостачання. Зокрема, розробку механізму державної компенсації економічно обґрунтованих тарифів, щоб вартість послуг лишилась на звичному рівні.