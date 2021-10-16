Арахамія на підтримку Саакашвілі: "Чекаємо вас удома"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступивна підтримку затриманого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Відеозвернення опубліковано в Telegram-каналі Саакашвілі у суботу ввечері.

Арахамія заявив, що вимагає негайного звільнення Саакашвілі.

"Я - Давид Арахамія, голова президентської партії "Слуга народу" і лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Міхеілу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайно звільнили. Я недавно був у Грузії і бачив величезні досягнення і всі ті величезні об'єкти капітального будівництва, які були побудовані Міхеілом. Міхеіл дійсно реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут, в Україні. Міхеіл, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас удома!", - йдеться у відеозверненні.

Нагдаємо, Саакашвілі, таємно прибув з України до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими. Він оголосив голодування.