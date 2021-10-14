Депутати запропонували правки до ескізу Великого Державного Герба

Президентський законопроєкт про Великий Державний Герб і поправки до нього нині знаходяться на розгляді в комітеті. Виносити на розгляд залу в другому читанні його будуть після того, як документ набуде консенсусного вигляду і матиме змогу отримати 300 голосів.

Великий Державний Герб України

Про це на брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Щодо законопроєкту про Великий Державний Герб, я наскільки знаю, він розглядається, попередньо всі поправки на розгляді в комітет. Там, по-моєму, внесені деякі пропозиції по зміні тих чи інших елементів малюнку державного герба. Після того, як комітет розгляне ці питання, я думаю, що він також може бути винесений до Верховної Ради. Але я ще раз підкреслюю, зміни в Конституцію приймаються в 300 голосів. Тому ми будемо виходити на той варіант, який буде підтриманий в залі в 300 голосів, тому що виносити і провалювати – це неправильно", – зазначив він.

Стефанчук додав, що виключити з Конституції положення про наявність Державного герба за законодавством можна лише після проведення всеукраїнського референдуму. Положення про Великий герб міститься в першому розділі Основного закону, а для змін до цього розділу, як і 3-го і 13-го, потрібен референдум.

"Я не впевнений, що в теперішній ситуації в Україні нам потрібно проводити і витрачати на це 2 млрд гривень", – додав Стефанчук.

На його погляд, цей документ можуть розглянути під час поточної сесії, якщо встигнуть проголосувати за нагальні питання.

Нагадаємо, 24 серпня Верховна Рада на позачерговій сесії 24 серпня схвалила в першому читанні президентський законопроєкт про Великий Державний Герб (5712).

Ескіз герба піддавався критиці, зокрема, через недоведеність існування корони Ярослава Мудрого, "дві лівих ноги лева", а також те, що елементи символу стоять на державному прапорі.

Нагадаємо, що Малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність Великого Герба було затверджено у 20-й статті.

29 червня президент вніс до Ради законопроєкт про Державний герб як невідкладний. У серпні Зеленський скликав позачергове засідання для розгляду цього законопроєкту. Депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин 17 серпня наголосив, що у парламенті не було голосів для ухвалення цього документу. На думку депутата, провалення голосування могло стати підставою для розпуску Верховної Ради.

25 серпня 2020 Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс був вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.