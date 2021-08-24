Рада схвалила за основу президентський законопроєкт про Великий Державний герб

Презентував документ Руслан Стефанчук. Він заявив, що тільки великим гербом можна "закрити гештальт державних симолів".

Верховна Рада на позачерговій сесії 24 серпня схвалила в першому читанні президентський законопроєкт про Великий Державний герб (5712).

За проголосували 257 народних депутати. Від участі в голосуванні відмовилася фракція "Європейська солідарність".

"Слуги народу" дали лише 213 голосів, "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 9, "Довіра" – 16, позафракційні – 6.

Оскільки це конституційний законопроєкт, у другому читанні потрібно щонайменше 300 голосів, у першому процедура дозволяє "стандартні" 226, зазначив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Презентувати законопроєкт мав перший президент України Леонід Кравчук. Через стан здоров'я він не зміг це зробити. Натоміть презентував документ перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Він сказав, що тільки великим гербом можна "закрити гештальт державних симолів", але Тризуб буде основним у використанні.

"У законопроєкті пропонується зменшити використання Великого Державного герба", – заявив Стефанчук.

Голова профільного комітету Олександр Корнієнко зазначив, що законопроєкт рекомендовано до ухвалення за основу та в цілому.

Виступи цих спікерів супроводжувалися вигуками "Ганьба!" з боку ложі гостей засідання - нардепів першого скликання.

Документ містить опис великого Державного герба: “Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

У додатках до законопроєкту міститься також кольорове зображення Великого герба.

Великий Державний Герб України

Ескіз герба піддавався критиці, зокрема, через недоведеність існування корони Ярослава Мудрого, "дві лівих ноги лева", а також те, що елементи символу стоять на державному прапорі.

Нагадаємо, що Малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

29 червня президент вніс до Ради законопроєкт про Державний герб як невідкладний. У серпні Зеленський скликав позачергове засідання для розгляду цього законопроєкту. Депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин 17 серпня наголосив, що у парламенті не було голосів для ухвалення цього документу. На думку депутата, провалення голосування може стати підставою для розпуску Верховної Ради.

5 серпня Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.