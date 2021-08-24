В Одесі відбувся військово-морський парад до Дня Незалежності

В Одесі поблизу пляжу Ланжерон в 30 річницю Незалежності України відбувся військово-морський парад. Участь у ньому взяли ВМС Збройних сил України.

Відбулося проходження бойових кораблів та катерів. Вони відпрацювали показові елементи застосування сил та засобів, пишуть dsnews та "Новинарня".

Крім того, брали участь патрульні катери Державної прикордонної служби та кораблі країн-партнерів і авіація, додали в "Арміяinform".

Фото: Армія інформ

Фото: Армія інформ

Фото: Армія інформ

У межах святкувань пройшли близько 20 кораблів, катерів і суден ВМС, ДПСУ та Морської пошуково-рятувальної служби, зокрема середній розвідувальний корабель “Сімферополь”, артилерійські катери, корабель забезпечення “Балта”, кораблі морської охорони ДПСУ “Миколаїв” та “Павло Державін”.

Нагадаємо, масштабний парад до Дня Незалежності відбувся в Києві. До участі була залучена авіація, сучасна військова техніка та катери.