Рада зібралася на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності

Український парламент провів урочисте засідання, присвячене 30-літтю з Дня Незалежності України.

Участь у ньому беруть президент Володимир Зеленський, народні депутати I-IX скликань, почесні гості, іноземні парламентські делегації Австрії, Азербайджану, Великобританії, Грузії, Естонії, Іорданії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Франції, Чехії, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.

Прапор Незалежності до сесійної зали внесли діти 9-12 років, які перемогли в конкурсі відеоробіт.

Після відкриття засідання взяв слово глава держави Володимир Зеленський. Він відзначив депутатів першого скликання, завдяки яким стала можливою українська незалежність.

"Особливо символічно, що зараз оплески їм звучать від народних депутатів цього скликання, які 24 серпня 1991 року ще навіть не народилися. Я говорив, що в той день відбулося відновлення незалежності України, відновлення державності, я підписав указ про відзначення Дня Української державності і вношу законопроєкт, згідно з яким він має бути вихідним", – зазначив він.

Зеленський також нагадав депутатам про законопроєкт щодо Великого державного герба, який мають розглядати сьогодні після 14 години.

Після президента слово взяв спікер парламенту Дмитро Разумков. Він згадав про перемоги на шляху становлення української державності та нагадав, що держава – одна на всіх, тож Україна ніколи не визнає ні окупації Криму, ні псевдоутворення на сході.

Із вітальним словом виступили почесні гості парламенту та народні депутати різних скликань.

Почесну варту несла Національна гвардія біля будинку Верховної Ради, поблизу Порталу з Державним прапором, біля Порталу з Декларацією про державний суверенітет, біля Конституції в кулуарах будинку парламенту та в залі пленарних засідань.

Нагадаємо, що також парламент сьогодні збереться на позачергову сесію для розгляду президентського законопроєкту про Великий державний герб.

29 червня президент вніс до Ради законопроєкт про Державний герб як невідкладний. У серпні Зеленський скликав позачергове засідання для розгляду цього законопроєкту. Депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин 17 серпня наголосив, що у парламенті не було голосів для ухвалення цього документу. На думку депутата, провалення голосування може стати підставою для розпуску Верховної Ради.