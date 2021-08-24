Порошенко: "Розпад України, схоже, став національною ідеєю Росії"

П'ятий президент вважає, що точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО.

Росія досі не змирилася з незалежністю України, а мрія про розпад нашої держави, схоже, вже став національною ідеєю. Таку думку п'ятий президент України Петро Порошенко висловив у колонці для LB.ua в межах спецпроєкту "Уроки Незалежності".

"Відтак маємо розуміти, що точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності", – зазначив він.

Порошенко переконаний, що нинішня влада не наближає Україну до євроантлантичної інтеграції.

"Ми знову втрачаємо найдорогоцінніше – час, якого й так згаяли доста за попередні десятиліття. Ми знову збавили швидкість і часом рухаємося лише за інерцією. Але це все поправимо, якщо збережемо демократію і завбачливо зупинимо спроби збудувати в Україні авторитарний режим безконтрольної монобільшості", – висловився він.

Порошенко додав, що тридцять років незалежності – це насамперед історія наших українських перемог.

"Тих подій, завдяки яким ми стверджувалися як суверенна держава. “Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло – праведне й святе! Бо хто за що, а ми – за незалежність. Отож – нам так і важко через те”, – ці слова Ліни Костенко найбільш влучно передають відчуття, з яким ми зустрічаємо нинішній День Незалежності. Я певен, наші головні перемоги попереду, тому що ми здатні перемагати!" – написав він.

Більше текстів українських президентів читайте в спецпроєкті "Уроки Незалежності" на LB.ua.