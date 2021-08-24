Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
Кримська платформа. Початок деокупації
Кримська платформа. Початок деокупації
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
ГоловнаПолітика

Порошенко: "Розпад України, схоже, став національною ідеєю Росії"

П'ятий президент вважає, що точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО. 

Порошенко: "Розпад України, схоже, став національною ідеєю Росії"

Росія досі не змирилася з незалежністю України, а мрія про розпад нашої держави, схоже, вже став національною ідеєю. Таку думку п'ятий президент України Петро Порошенко висловив у колонці для LB.ua в межах спецпроєкту "Уроки Незалежності".

"Відтак маємо розуміти, що точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності", – зазначив він.

Порошенко переконаний, що нинішня влада не наближає Україну до євроантлантичної інтеграції. 

"Ми знову втрачаємо найдорогоцінніше – час, якого й так згаяли доста за попередні десятиліття. Ми знову збавили швидкість і часом рухаємося лише за інерцією. Але це все поправимо, якщо збережемо демократію і завбачливо зупинимо спроби збудувати в Україні авторитарний режим безконтрольної монобільшості", – висловився він. 

Порошенко додав, що тридцять років незалежності – це насамперед історія наших українських перемог. 

"Тих подій, завдяки яким ми стверджувалися як суверенна держава. “Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло – праведне й святе! Бо хто за що, а ми – за незалежність. Отож – нам так і важко через те”, – ці слова Ліни Костенко найбільш влучно передають відчуття, з яким ми зустрічаємо нинішній День Незалежності. Я певен, наші головні перемоги попереду, тому що ми здатні перемагати!" – написав він.

Більше текстів українських президентів читайте в спецпроєкті "Уроки Незалежності" на LB.ua. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також