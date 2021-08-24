П'ять президентів України про Незалежність

Що відрізняє Україну від решти країн, які постали на уламках СРСР? Нездоланне прагнення до свободи і небажання миритися з несвободою.

Цю відмінність прекрасно ілюструє фото, зроблене два роки тому – п’ять президентів нашої держави разом на святкуванні Дня Незалежності. Усього ж за часи незалежності президенти змінювалися шість разів. На жаль, одному з них вдалося від нас утекти.

І саме оця гарантована змінюваність влади – гарантована не лише Конституцією, а, насамперед, волею української нації, яка піднімалась кожного разу, коли її вибором нехтували або ж з’являлася загроза диктатури, – запорука того, що наша держава має майбутнє. Має те головне, що забезпечує поступ, – свободу.

Сьогодні, у День Незалежності, LB.ua з гордістю пропонує своїм читачам тексти п’яти Президентів України. Ми попросили очільників нашої держави написати про уроки і виклики тридцяти років нашої незалежності. Кожен текст по-своєму важливий і по-своєму унікальний. Це осмислення пройденого державою шляху і окреслення наших планів на майбутнє.

Володимир Зеленський. «Дивитись в майбутнє, вирішувати сьогодні».

Петро Порошенко. «Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло – праведне й святе!».

Віктор Ющенко. «Незалежність – це формула вічної України!».

Леонід Кучма. «Формула незалежності».

На жаль, з огляду на стан здоров’я, не зміг написати текст Леонід Кравчук. Однак, дещо раніше, у рамках проєкту «Уроки Незалежності», ми записали велике інтерв’ю з першим Президентом України.