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Зеленський запропонував Дуді запустити швидкісний потяг Київ - Варшава

Президент Польщі вшосте приїхав до України.

Зеленський запропонував Дуді запустити швидкісний потяг Київ - Варшава
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 серпня, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На сайті Офісу президента повідомляється, що Зеленський подякував Дуді за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, а польський президент у відповідь привітав президента України з успішним проведенням цієї великої міжнародної події.

Дуда також запевнив, що Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ у 2022 році.

Загалом переговори між Зеленським і Дудою стосувалися широкого кола питань: ситуації на Донбасі, російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", становища на кордоні з Білоруссю, подій в Афганістані, "Північного потоку - 2", спільних проєктів з диверсифікації постачання енергоносіїв.

Окремо Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою. Кілька років тому Міністерство інфраструктури повідомляло про плани підготувати техніко-економічне обґрунтування швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін. Головна проблема такого проєкту - різна ширина колії в Європі та Україні.

Президент Україні також подякував Анджею Дуді за гуманітарну допомогу в протидії COVID-19 та надання вакцин від коронавірусу.

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