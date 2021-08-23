У Кривому Розі відкрили унікальний флагшток-велетень, який "виростає" з-під землі

Кривому Розі на День Державного Прапора відкрили флагшток-велетень висотою 72 метри у парку Героїв та підняли на нього величезний державний стяг розміром 12х8 м, який добре видно з багатьох точок міста.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Флагшток було зведено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Декілька років тому втілили такий патріотичний проєкт у Дніпрі. Установили на той час найвищий у країні флагшток із найбільшим Державним Прапором. Ініціативу підхопили інші регіони. Тепер знакове місце з’явилося і в Кривому Розі. Тут особлива атмосфера. Її може відчути кожен, хто завітає на площу", — зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Флагшток у Кривому Розі відрізняється від дніпровського. Він ніби виростає з-під землі та має більш об’ємний вигляд. Секрет у тому, що кронштейни, щогли та кріплення до бетону сховали під землю.

Навколо флагштока будівельники облаштували невеликий сквер. Під час його проєктування використовували природний рельєф місцевого ландшафту. До флагштока з боку проспекту веде "місячна доріжка". Ввечері її "окреслює" м’яке світло. Сходинки з чорного граніту мають приховане підсвічування.

Сквер прикрашають яскраві панно, вмонтовані у сталеві стели, з відомими символами України: Петриківським розписом, Половецькою Бабою, Тарасом Шевченком, Козаком Мамаєм. Кривий Ріг символізують славнозвісний кар’єр та сучасний бренд міста — "Ріг достатку", виконаний у "металургійних" кольорах та гармонійно вписаний у "вишиванку".

Зображення на панно виконали майстри Дніпропетровщини у техніці гарячої художньої емалі, яка бере початок із Давнього Єгипту. Вона зберігає яскравий колір століттями, не "боїться" ультрафіолетових променів, вологи та перепадів температури.

Більше інформації про панно українською та англійською мовами відвідувачі можуть дізнатися за допомогою QR-кодів.

Будівельники також озеленили сквер та встановили у ньому лави.

Флагштоки до 30-річчя Незалежності було встановлено по всій країні за ініціативою президента Володимира Зеленського.