Шмигаль пропонує провести з Хорватією спільний бізнес-форум

У жовтні має відбутися засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича здійснити офіційний візит в Україну у жовтні 2021 року для проведення чергового засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі 23 серпня.

“Наша спільна участь у цьому заході стане одним з ключових елементів зміцнення співпраці”, – сказав Прем’єр-міністр України.

Шмигаль зазначив, що Україна також зацікавлена у проведенні в межах цього візиту двостороннього українсько-хорватського бізнес-форуму.

Фото: kmu.gov.ua

Очільник українського уряду додав, що важливим механізмом україно-хорватської взаємодії також залишається створена за ініціативи Андрея Пленковича двостороння Робоча група зі співробітництва. Під час зустрічі сторони домовилися про підготовку її чергового засідання.

Шмигаль відзначив, що Уряд України зацікавлений в активізації економічного співробітництва з Хорватією як у традиційних галузях промисловості, енергетики, сільського господарства, туризму, так і в започаткуванні двосторонньої співпраці за новими актуальними напрямами. Зокрема, у сфері цифровізації та кібербезпеці.

Фото: kmu.gov.ua

Українcький прем’єр відзначив пожвавлення цьогоріч двосторонньої ділової активності, що позитивно позначається на динаміці торгівлі між Україною та Хорватією.

“Зростання товарообігу на 18% за результатами п’яти місяців додає нам оптимізму на відновлення тенденції щодо збільшення обсягів торгівлі іж Україною та Хорватією”, – сказав Шмигаль.

Фото: kmu.gov.ua

Глава українського Уряду зазначив, що для України стане цінним досвід Хорватії в реінтеграції тимчасово окупованих територій та реабілітації ветеранів. Андрей Пленкович зі свого боку зазначив, що Хорватія готова допомогти Україні в цих напрямках, а також надати підтримку в питанні розмінування територій.