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​Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню понад 100 кримських татар на окупованому півострові

Президенти України та Туреччини провели телефонну ромову.

​Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню понад 100 кримських татар на окупованому півострові
Архівне фото
Фото: пресс-служба президента

Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому Росією півострові.

Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.

"Під час телефонної розмови я подякував Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, незаконно утримуваних Росією", - написав він.

Нагадаємо, у квітні Україна та Туреччина підписали договір про будівництво житла для кримських татар. Зеленський зазначав, що міжурядова угода дає можливість побудувати приблизно 500 квартир для представників кримськотатарського народу та інших внутрішньо переміщених осіб.

23 серпня в Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Очікується приїзд десяти президентів іноземних держав, чотирьох прем'єр-міністрів, сімнадцяти міністрів, двох спікерів. Від Євросоюзу буде президент Європейської ради та віцепрезидент Європейської комісії, від НАТО - заступник генерального секретаря. Делегацію США очолить міністр енергетики Дженніфер Гренгольм.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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