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Зеленський планує підписати під час Кримської платформи низку законів

"Моя ідея була в залученні інших лідерів до справ Криму".

Зеленський планує підписати під час Кримської платформи низку законів
Фото: пресслужбв СБУ

Президент України Володимир Зеленський планує під час Кримської платформи підписати низку законів щодо півострова.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Новое время.

“Скажу вам чесно, багато з цих законів (про Крим, – ред.) я планую підписати саме під час Кримської платформи. Моя ідея була в залученні інших лідерів до справ Криму. Про корінні народи ми підписали закон, не чекаючи події. Я розумію, мільйон запитань завжди: “А чому не так, а коли швидше?” Все буде підписано, і все підписується”, – сказав президент, відповідаючи на запитання про двадцять законів, що стосуються Криму.

Він додав, що Крим наразі виглядає як авіаносець і вже не є “тою перлиною української землі у моря”.

“Сьогодні це мілітаризований півострів Російської Федерацією, зі щоденним збільшенням озброєння, скороченням корінного населення, зменшенням привабливості природної, екологічної, туристичної, будь-якої. Ось як це виглядає”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Кримська платформа, установчий саміт якої відбудеться 23 серпня, – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою міжнародною подією, яку коли-небудь проводили в Україні. Очікується приїзд десяти президентів іноземних держав, чотирьох прем'єр-міністрів, сімнадцяти міністрів, двох спікерів. Від Євросоюзу буде президент Європейської ради та віцепрезидент Європейської комісії, від НАТО - заступник генерального секретаря. Делегацію США очолить міністр енергетики Дженніфер Гренгольм.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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