В Україні до опалювального сезона готові 71,5% будинків

Темпи підготовки є задовільними в усіх областях країни, заявили у Мінгромад.

В Україні до опалювального сезону 2021-2022 років фактично підготовлено 71,5% будинків.

Про це повідомив директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінгромад Андрій Ведмідь.

За його словами, темпи підготовки є задовільними в усіх областях країни та відповідають рекомендованим показникам.

Він додав, що відповідно до інформації обласних державних адміністрацій, задовільною також є підготовка безпосередньо об’єктів теплопостачання й відповідає рекомендованим показникам.

Також стабільно готують й об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, водозаборів, свердловин більше, йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, з липня кияни отримують рахунки з авансовим платежем за опалення.