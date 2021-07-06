З липня кияни отримають рахунки з авансовим платежем за опалення

Таким чином можна оплатити опалення наперед, щоб менше сплачувати взимку.

З липня в рахунку-повідомленні за житлово-комунальні послуги за червень, які жителі Києва отримають у липні, з’явиться окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Кияни за бажанням зможуть оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед, зменшивши фінансове навантаження на сімейний бюджет узимку та не накопичуючи борги за тепло", - йдеться у повідомленін.

Тепловики, своєю чергою, акумулювати отримані авансові платежі, щоб закупити природний газ для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022.

У КМДА нагадали, що 20 травня в Україні припинив діяти механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. Відтак, "Нафтогаз" змінив умови та ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяплати. Це створює кризову ситуацію, враховуючи відсутність обігових коштів, адже споживачі сплачують за надані послуги на умовах післяплати, тобто з відстрочкою у 20 днів. За запропонованими ГК «Нафтогаз Трейдинг» угодами, ціна газу становитиме 7,6 грн/куб. м, а його транспортування — 1,6 грн/куб. м. При цьому вартість газу у структурі тарифів "Київтеплоенерго" досягає 80%", - зазначили в КМДА.

"Ми запроваджуємо механізм рекомендованого авансового платежу, щоб зменшити обсяги нарахувань для людей взимку. Сума рекомендованого платежу визначається на основі прогнозованого обсягу споживання у певному розрахунковому періоді. Це близько 10 грн/кв. м опалювальної площі. Авансовий платіж відображатиметься в особових рахунках клієнтів як переплата. Тобто фактично кияни сплачують наперед і гарантовано менше платять взимку", — розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

На сьогодні загальний борг киян за спожите тепло і гарячу воду становить 3,6 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше КМДА також попередила, що тарифи на гарячу воду та опалення восени можуть збільшитися на 30-40%.