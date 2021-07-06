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У середу в Києві без опадів, до +30

Ув південній і східній частинах України місцями короткочасні дощі, грози, град.

У середу в Києві без опадів, до +30
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби більшість областей України перебуватиме в полі підвищеного тиску, під впливом жаркого повітря. Водночас у південній і східній частинах країни очікується нестійка погода, передає Інтерфаск-Україна.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 7 липня, в південній і східній частинах України місцями короткочасні дощі, грози, удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, удень 26-31°.

У Києві в середу без опадів; температура вночі 17-19°, удень 28-30°.

У четвер, 8 липня, в Україні без опадів, лише вночі на крайньому півдні, удень у Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, удень 27-32°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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