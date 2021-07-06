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Данілов заявив, що Росія видала 630 тисяч своїх паспортів у ОРДЛО

Секретар РНБО порівняв паспортизацію із аусвайсами Гітлера. 

Данілов заявив, що Росія видала 630 тисяч своїх паспортів у ОРДЛО
Фото: dan-news.info

Росія видала близько 630 тисяч своїх паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, пише НВ.

"Фактично це гетто, тому що вони його загородили, з одного боку кордон і з іншого боку кордон. Це такий концтабір для жителів Донецької і Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - заявив він. 

Данілов наголосив, що видача російських паспортів порушує Мінські угоди

"Для чого це робить Путін? Ще раз підкреслюю, для того, щоб додатково взяти на виборах в Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їх таке використання", - вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, за даними представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, Кремль наказав до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.

Станом на квітень російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей.

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