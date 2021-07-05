Фото: facebook.com/frankivsk.police

Поліцейські Івано-Франківщини розслідують дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув велосипедист.

Автопригода зі смертельним наслідком трапилася між Тисменицею та Івано-Франківськом, де водій у стані наркотичного сп’яніння скоїв наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, інформує пресслужба обласної поліції.

ДТП сталася 5 липня о 02:10 на вулиці Тисменицькій. Водій автомобіля Audi A4 - 29-річний місцевий мешканець, рухаючись автодорогою Н-18 "Івано-Франківськ-Тернопіль", здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав на велосипеді проїзну частину дороги.

У результаті аварії 40- річний франківець помер на місці події.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Водія в медичному закладі перевірено на стан сп’яніння. За висновком лікаря керманич перебував у наркотичному сп’янінні.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, київські патрульні запідозрили "слугу народу" Брагара в керуванні авто під наркотиками. У свою чергу нардеп заявив, що патрульні вимагали у нього хабар. Народний обранець також опублікував результати тесту на наркотики, який він зробив з власної ініціативи. За його словами, тест негативний.

Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків. З’ясувалося, що бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. Призначено службове розслідування.