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Через Atlas Weekend у Києві подовжать роботу громадського транспорту

Станцію метро "Виставковий центр" можуть закривати на вхід.

Через Atlas Weekend у Києві подовжать роботу громадського транспорту
Фото: КМДА

На час проведення фестивалю Atlas Weekend роботу громадського транспорту у столиці буде подовжено.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, у ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на одну годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

У КМДА попереджають, що в дні проведення фестивалю із 5 до 10 липня можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Виставковий центр".

Також на весь період проведення фестивалю - 6, 7, 8 та 9 липня - на одну годину подовжено роботу тролейбусів №№11, 12, 43, 45 та автобусів №56.

Нагадаємо, упродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ у Києві працюватиме центр масової вакцинації. З 5 по 11 липня охочі зможуть зробити щеплення від COVID-19 у павільйоні №9 за попереднім записом.

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