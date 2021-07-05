За добу на Донбасі загинув один військовий, ще один отримав поранення

Окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по ЗСУ.

Протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Один військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.

Ще один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів. А поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військових нне було.

Нагадаємо, протягом суботи, 3 липня, в районі проведення ООС було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.