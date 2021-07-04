Папа Римський Франциск ліг на планову операцію

Папа Римський Франциск перебуває у медичній клініці у Римі. Йому мають зробити операцію на кишківнику.

Про це ввечері 4 липня повідомила пресслужба Ватикану.

"Сьогодні вдень Його Святість Папа Франциск вирушив у клініку А. Джемеллі в Римі, де йому належить планова операція з приводу симптоматичного дивертикулярного стенозу товстої кишки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що операцію проведе професор Серджіо Альфьєрі.

Після закінчення операції пресслужба Ватикану випустить новий реліз.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що перший президент України, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. В оточенні Кравчука не коментують його самопочуття і чи зможе він продовжити роботу в ТКГ.