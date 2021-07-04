У Харківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в фермерському господарстві.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Рятувальники отримали інформацію про пожежу о 02:21.

Пожеж сталася у с. Кругляківка Куп’янського району – на відкритій території горіла солома в тюках СТОВ “Мрія”.

“До місця пожежі негайно було направлено 1 відділення 44-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС у складі 8 осіб та допоміжна техніка СТОВ “Мрія” (2 навантажувача «Manitou», 1 трактор Т-150 (з плугом), 2 трактора Т-150 (з бочкою 10 куб.м.) та ще 2 трактора “Білорус” (з бочкою на 4 куб.м.)”, – йдеться у повідомленні.

Площа пожежі склала 500 кв.м.

Рятувальники врятовували сусідні споруди, а також 140 тон скирди соломи.

“Завдяки оперативними діями рятувальників о 04:10 вдалося локалізувати пожежу. Наразі продовжується чергування рятувальників 44-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС для ліквідації пожежі”, – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, наприкінці червня під Тернополем загорілося сміттєзвалище. Орієнтовна площа пожежі склала 100 кв. м.