В Україні без електроенергії залишаються 93 населені пункти

Населені пункти через дощ і грозу знеструмлено у 6 областях.

Через негоду в Україні станом на ранок суботи, 3 липня без електроенергії залишаються 93 населені пункти.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Населені пункти через пориви вітру, дощ і грозу знеструмлено у 6 областях.

У Кіровоградській області – 30, Черкаській – 30, Київській – 14, Чернігівській – 14, Житомирській – 4 та Запорізькій – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 30 червня Львів вдруге за тиждень накрила негода. Через шквальний вітер та зливу вимкнулася електроенергія, тож електротранспорт тимчасово не курсує.

25 червня Львовом також прокотилася буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.