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Львів вдруге за тиждень накрила негода, в місті не працює електротранспорт

Місто скликало оперативний штаб. 

Фото: Львівська міська рада

У Львові через негоду скликали засідання оперативного штабу. Через шквальний вітер та зливу вимкнулася електроенергія, тож електротранспорт тимчасово не курсує, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради

Мешканців міста просять зважати на погодні умови та за можливості залишатись вдома. Також мерія просить мешканців перепаркувати автомобілі із потенційно небезпечних ділянок, де можливе падіння гілок, дерев чи обриви ліній електромереж. 

"Наразі відомо, що впали дерева на вул. Дудаєва, Сахарова, також є обвал частини фасаду на вул. Федорова. Маємо звернення мешканців на «Гарячу лінію міста» про пошкодження даху на вул. Спадиста. Також впало дерево в Рудно. Наразі районні адміністрації здійснюють об`їзди та моніторять ситуацію", - зазначила заступниц міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Міськрада повідомила також, що під час негоди швидкість вітру подекуди становила вітер 20 метрів на секунду.  

Нагадаємо, що 25 червня Львовом також прокотилася буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

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