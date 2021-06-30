Окупанти в ОРДЛО поширюють фейки про "жорсткий карантин" в Україні

Сьогодні через це на КПВВ "Станиця Луганська" утворилась черга з близько 400 осіб.

Окупанти на Донбасі сьогодні спричинили чергу навпроти пропускного пункту "Станиця Луганська" та поширюють фейки про жорсткий карантин на підконтрольній уряду України території.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Наголошується, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щоденно з 8:00 до 16:00, в тому числі і КПВВ "Станиця Луганська", а представники контрольних служб здійснюють пропускні операції в штатному режимі.

Однак громадяни, які сьогодні прибували з тимчасово окупованої території Луганщини, повідомили, щоокупанти розповсюджують інформацію про нібито відновлення карантинних обмежень та необхідність проходження самоізоляції після перетину лінії розмежування.

"Також стало відомо, що до 12:00 дня окупанти штучно стримували осіб, які намагались виїхати з тимчасово окупованої території та дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку. Після відновлення пропуску з боку окупаційних військ, біля КПВВ «Станиця Луганська» утворилась черга на вхід до підконтрольної Уряду України території складала близько 400 осіб. У зв’язку з цим до здійснення контрольних операцій залучено додаткові прикордонні наряди ДПСУ. Завдяки швидким діям прикордонників черга на вхід до контрольованої території України була істотно зменшена та, протягом дня, ліквідована. Пропускні операції здійснювалися в штатному режимі", - розповіли у штабі.

Військове командування закликає громадян користуватися офіційними джерелами інформації та не піддаватись на провокації з боку представників окупаційних адміністрацій. У штабі нагадали, що обов’язковою умовою перебування в КПВВ залишається проходження температурного скринінгу та перебування у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада звільнила громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, від адміністративної відповідальності на час дії карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією COVID-19, за порушення порядку в'їзду (виїзду) на (з) тимчасово окуповану територію України, якщо такі порушення відбулися через причини гуманітарного характеру.