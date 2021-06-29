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Рада скасувала штрафи для мешканців ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду

Адміністративну відповідальність скасовано на час дії карантину.

Рада скасувала штрафи для мешканців ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Верховна Рада звільнила громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, від адміністративної відповідальності на час дії карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією COVID-19, за порушення порядку в'їзду (виїзду) на (з) тимчасово окуповану територію України, якщо такі порушення відбулися через причини гуманітарного характеру.

За відповідний законопроект №5478 у першому читанні та в цілому проголосували відповідно 290 і 292 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з законопроектом, адміністративні заходи також не застосовуються до громадян України, які проживають на окупованих територіях, за такі порушення і внаслідок аналогічних причин, не тільки на період дії карантину, а й на час блокування діяльності КПВВ, зокрема в результаті впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів.

Раніше Міносвіти попросило Держприкордонслужбу не карати вступників з ОРДЛО за порушення порядку в’їзду.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів. Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування.

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