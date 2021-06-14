Міносвіти попросило Держприкордонслужбу не карати вступників з ОРДЛО за порушення порядку в’їзду

Окупанти створюють перешкоди для осіб, що хочуть навчатися в закладах освіти України.

Міністерство освіти і науки України засудило дії окупаційної влади непідконтрольних Україні територій, які створюють перешкоди для осіб, що хочуть навчатися в закладах освіти України. Міністерство звернулося до Державної прикордонної служби з проханням не карати вступників з окупованих територій Донецької та Луганської областей за порушення порядку в’їзду в Україну.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону", - зазначили у міністерстві.

Тому МОН звернулося до ДПСУ з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", і надати роз’яснення.

Раніше повідомляли, що Україна продовжила термін прийому документів у виші для абітурієнтів з окупованих територій.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів. Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування.