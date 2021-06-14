Чотири українські порти обмежили роботу через дощ

У портах Одеси, Миколаєва, Ольвії та Рені запровадили обмеження щодо роботи із зерновими через дощ.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"За інформацією диспетчерської служби ДП"АМПУ", станом на 08:00 14.06.21 порти працюють без обмежень, за виключенням: в портах Одеса, Миколаїв, Ольвія, Рені діють обмеження по роботі з зерновими (дощ). Канали гирло "Бистре", ХМК, БДЛК – відкриті", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, 14-15 червня на більшій частині території України збережеться дощова погода з грозами.