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Через аварію на атракціоні у Миколаївській області постраждали троє людей

Інцидент стався під час святкування Дня міста у Вознесенську.

У місті Вознесенську на Миколаївщині під час роботи каруселі в парку атракціонів відчинились кріплення безпеки та піднялась огорожа. Внаслідок інциденту постраждали троє людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

У поліції повідомили, що вночі 13 червня під час святкування Дня міста Вознесенська під час руху каруселі відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. В результаті три людини 28-ми, 29-ти і 21-го року отримали забої.

Ще один чоловік 33-х років порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон.

Як уточнили в поліції, життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує.

Зараз поліція спілкується з власниками атракціону і постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місцезнаходження оператора і касира, а також з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, у травні рятувальники зняли 12-х людей із застряглого оглядового колеса в Луцьку.

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