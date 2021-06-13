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У Маріуполі на річницю звільнення міста від проросійських окупантів організували марш військових, – Аваков

Сім років тому українські захисники звільнили місто від загарбників. 

У Маріуполі на річницю звільнення міста від проросійських окупантів організували марш військових, – Аваков
Фото: Міськрада Маріуполя

У Маріуполі з нагоди сьомої річниці звільнення міста від проросійських окупантів організували марш українських бійців. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

"Сьогодні наші військові підрозділи пройдуть святковим маршем по Маріуполю. І люди будуть радіти святу, літу, хорошому настрою. І я буду радіти. Тоді, сім років тому, було не так - важко було сконцентруватися і перемогти, переламати гібридний натиск ворога. І я щасливий, що ми впоралися - зуміли, зробили!" – написав Аваков. 

Він нагадав, що операція зі звільнення Маріуполя розпочалася о 4:50 ранку 13 червня 2014. Всі ключові опорні пункти терористів були взяти під контроль. Українські військові підбили брдм і знищили снайперські точки терористів. Із боку захисників постраждали двоє осіб, з боку терористів – значно більше. 

Уже о 10:08 затримали 11 терористів, а на блокпосту в бік Донецька затримали авто, повністю завантажене озброєнням, яке намагалося прорватися в бік міста.

"10:34. Над міськрадою Маріуполя вивішено український прапор! Так завершилося звільнення українського Маріуполя від проросійських сепаратистів. 13 червня 2014 року бійці полку "Азов", дві роти батальону "Дніпро-1", 1-а бригада НГУ і бійці 79-ої бригади почали операцію зі звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків", - зазначив Аваков.

Після звільнення міста бійці провели Широкинську операцію, завдяки якій лінію фронту вдалося відсунути від міста. 

Цьогоріч в Маріуполі на день звільнення міста організували одразу декілька заходів: марш проукраїнських сил та марш військових із технікою. 

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