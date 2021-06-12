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У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер

Медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено. 

У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер
Фото: terminovo.te.ua

Зранку у суботу, 12 червня у потязі № 358 “Рахів – Київ" помер пасажир.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре”, – йдеться у повідомленні.

Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів. Медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено. 

“Слід зазначити, що полиця з якої впав пасажир була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався”, – додали в Укрзалізниці.

Як повідомили Lb.ua свідки події, чоловіку було 28 років. За словами дружини чоловік впав з полиці головою вниз, він був напідпитку.

Нагадаємо, у лютому 2020 року у поїзді "Київ - Бердянськ" на жінку впала верхня полиця, на якій перебував інший пасажир.

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