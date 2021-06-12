Офіційні паспорти отримали 7 київських пляжів

Ще 7 мають отримати їх незабаром.

У Києві до літнього сезону 2021 року підготували 14 пляжів.

Про це повідомили у Київраді.

У Дніпровському районі для киян працюватимуть 9 пляжів – “Молодіжний”, “Венеція”, “Передмістна Слобідка”, “Золотий”, “Дитячий”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Веселка”.

В Оболонському районі 2 пляжі – “Вербний”, “Пуща-Водиця”, в Деснянському районі 2 пляжі – “Чорторий”, “Троєщина”; в Голосіївському районі – пляж “Галерна”.

Сім київських пляжів станом на 11 червня отримали офіційні паспорти: “Вербний”, “Пуща-Водиця”, “Венеція”, “Дитячий”, “Золотий”, “Передмістна Слобідка”, “Троєщина”.

Ще сім пляжів отримають паспорти згодом. “Це викликано погодними умовами: через зливи якість води у водоймах може погіршуватися. Така ситуація типова не тільки для Києва, але й для інших міст”, – повідомили у КМДА.

Перед початком сезону штатні водолази КП “Плесо” провели обстеження дна акваторій усіх пляжів. Метою таких водолазних спусків є виявлення та усунення травмонебезпечних предметів, які зазвичай приносить течією під час весняних повеней.

На пляжах облаштували 26 рятувальних постів. Оперативні чергові та рятувальні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні та готові до реагування. При цьому, безпосередньо на рятувальних постах в межах пляжів чергують лайфгарди “Пляжного Патруля” (близько 150 осіб).

Лайфгарди здійснюють постійне спостереження за водою, а також спільно із органами Національної поліції України стежать за громадським порядком та безпекою.

На пляжах “Дитячий”, “Золотий” та “Пуща-Водиця” розміщено крісла-амфібії для купання та працює персонал, щоб допомагати громадянам з інвалідністю.

Протягом сезону в межах пляжів регулярно буде проводитися очищення піску спецтехнікою (6 одиниць) виробництва США, Італії та Іспанії.

“Інформацію про статус пляжів можна відстежувати по прапорам, які розміщені на кожному муніципальному пляжі столиці (зелений - купання без обмежень, жовтий - купатися не рекомендовано, червоний - не купатися), а також на новому офіційному сайті КП «Плесо» pleso.kyiv.ua”, – додали у Київраді.

Нагадаємо, торік Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів виявила кишкову паличку на 11 пляжах Києва.