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Російський найманець на Донбасі розстріляв своїх співслужбовців, а потім застрелився сам, - ОТУ "Північ"

Група бойовиків після пиятики зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину.

Російський найманець на Донбасі розстріляв своїх співслужбовців, а потім застрелився сам, - ОТУ "Північ"
Фото: Социальная правда

Один з російських найманців на окупованому Донбасі перебуваючи напідпитку розстріляв з вогнепальної зброї своїх співслужбовців, після чого вчинив самогубство.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ "Північ".

“За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що знаходиться на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення несумісні з життям своїм співслужбовцям, після чого усвідомивши тяжкість злочину вчинив самогубство”, - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як повідомляють в ОТУ "Північ", командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" незаконних збройних формувань намагається звинуватити українських військових, видаючи вказаний випадок за бойові втрати та порушення режиму припинення вогню зі сторони ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, на Донбасі зафіксовано п'ять обстрілів з боку окупантів. Внаслідок осколкового поранення загинув військовий ЗСУ.

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