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В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями

"Через «забудькуватих» підприємців громада недоотримує близько 700 тисяч гривень у рік".

В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

У місті Коломия в Івано-Франківській області перерили входи на територію заводу через несплату податків орендарями.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

"Сьогодні трапилась дуже неприємна ситуація - за дивним збігом на в’їздах у ДОЗ, де значна частина підприємців, напевне, забули, що треба платити податки у місцевий бюджет, Водоканал розпочав виконувати аварійні роботи. Розумію, що це створює певні незручності і може бути довго. Водночас, якби всі підприємці, що здійснюють свою діяльність на території ДОЗу, сплачували податки до міського бюджету - такої ситуації могло б не статись. Адже мережі були б у порядку. Через «забудькуватих» підприємців, за розрахунками, громада недоотримує близько 700 тисяч гривень у рік. А це гроші на благоустрій, мережі, дитячі майданчики, розвиток освіти й культури", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

Мер також зазначив, що наразі необхідно провести комплексну заміну мереж

"Думаю, вихід очевидний - зареєструватись і платити податки місту. Безумовно, є підприємці які офіційно взяли в оренду, чесно заробляють гроші і справно сплачують громаді податки. За що ми дуже їм вдячні!", - додав він.

Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

Нагадаємо, у квітні минулого року в Дніпрі перерили вхід до церкви, яка порушила карантин на Вербну неділю. 15 квітня мер Коломиї повідомив, що мав зустріч з мером Дніпра Борисом Філатовим.

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