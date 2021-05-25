Ексдиректор Севастопольського морзаводу назвав брехнею інформацію про обмін підприємства на "трубопровід Медведчука"

Підприємство було перереєстроване у Києві і через українські суди відстоює свої майнові права.

Колишній генеральний директор Севастопольського морського заводу назвав маніпуляцією та брехнею інформацію, оприлюднену у програмі «Бігус.Інфо» про нібито обмін підприємства на «трубопровід Медведчука». Він повідомив, що на момент нападу Росії на український Крим працював генеральним директором заводу і бачив події зсередини, пише glavcom.ua.

«Головний і беззаперечний факт, який розбиває усю замовну брехню – окупаційна влада Севастополя націоналізувала «Севморзавод» за непокору окупаційним властям, за те, що власник відмовився зареєструвати підприємство за російськими законами. Головний завод, 12 його дочірніх підприємств, землю, майно, обладнання. Згодом уряд країни-агресора забрав завод у Севастополя в «державну власність», – говорить колишній директор підприємства.

Він послався на так звану «Постанову уряду Севастополя про деякі питання націоналізації майна» від 28 лютого 2015 року, яка свідчить про конфіскацію підприємства окупаційною владою півострова. «Поки інші громадяни України тихцем перереєстровували свої заводи, квартири та іншу власність за російськими законами і платять податки до бюджету агресора, ми вирішили боротися», – наголосив Костянтин Картошкін.

За словами колишнього гендиректора, йому вдалося з ризиком для себе вивезти документи заводу, підприємство було перереєстроване у Києві і через українські суди відстоює свої майнові права. Зокрема, 16 травня 2016 року Шевченківський суд столиці ухвалив рішення у заочному процесі, відповідно до якого майновий комплекс підприємства у Криму належить українській юридичній особі Публічному акціонерному товариству «Севастопольський морський завод», яке знаходиться у Києві.

«Ми маємо твердий намір притягнути Росію до міжнародно-правової відповідальності», - повідомив екс-директор. «Твердження у програмі «Бігус Інфо» не лише паплюжать гідність законного власника «Севморзаводу», але й менеджменту і зачіпають особисто мою гідність. Ми кинули виклик окупантам, а не домовлялися з ним. Вимагаю вибачень від авторів програми. В іншому випадку не виключаю, що особисто подам до суду, бо правда на моєму боці, а не на боці брехунів, які зробили на чиєсь замовлення тенденційний матеріал, який нехтує елементарними журналістськими стандартами і правилами людської моралі», - зауважив колишній керівник «Севморзаводу».

Ще у 2018 році уряд РФ зізнаався, що вони «віджали» у Петра Порошенка завод в окупованому Криму. Окупаційна влада Севастополя у лютому 2015 року ухвалила рішення про так звану «націоналізацію» Севастопольського морського заводу.